Минкультуры РФ учредило премию за лучшую театральную постановку по русской классике

06.10.2022

Минкультуры РФ учредило премию за лучшую театральную постановку по русской классике

Министерство культуры РФ учредило премию за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Приказ главы ведомства Ольги Любимовой опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учредить премию Министерства культуры Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики — три ежегодные премии в размере 3 млн рублей каждая», — говорится в документе.

Согласно положению о премии, она присуждается профессиональным репертуарным театрам с постоянной труппой, имеющим в афише спектакли, ориентированные на детей и подростков (театрам для детей и юношества, ТЮЗам, молодежным, детским театрам, театрам кукол, театрам теней и др.).

Театры, удостоенные награды, получат диплом лауреата премии за подписью министра культуры РФ.

Фото: Минкультуры РФ