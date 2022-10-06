Минкультуры РФ поддержит производство фильма Давида Дадунашвили «Музыкант»

06.10.2022

Минкультуры РФ поддержит производство фильма Давида Дадунашвили «Музыкант»

Фильм Давида Дадунашвили «Музыкант» о европейском музыканте, оказавшемся на Украине во время проведения специальной военной операции Россией, получит поддержку Министерства культуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экспертный совет по игровому кино Минкультуры России подвел итоги дополнительного отбора полнометражных фильмов о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2022 году. <...> По итогам питчинга экспертный совет принял решение рекомендовать департаменту кинематографии включить в список получателей субсидии проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой «Музыкант», — говорится в сообщении ведомства.

Всего на получение поддержки претендовали девять проектов, из них до очной защиты были допущены два.

Фото: Минкультуры РФ