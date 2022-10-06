Минкультуры РФ поддержит производство фильма Давида Дадунашвили «Музыкант»

«Экспертный совет по игровому кино Минкультуры России подвел итоги дополнительного отбора полнометражных фильмов о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета в 2022 году. <...> По итогам питчинга экспертный совет принял решение рекомендовать департаменту кинематографии включить в список получателей субсидии проект режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой «Музыкант», — говорится в сообщении ведомства.





Всего на получение поддержки претендовали девять проектов, из них до очной защиты были допущены два.





Фото: Минкультуры РФ

