Организатор проекта — Фонд поддержки проектов в области культуры «Мост искусств», информационный партнер — «Русская Медиагруппа».





«Большую музыку — в малые города» — проект, направленный на популяризацию классической музыки, как неотъемлемой части культуры, по всей стране, а также на развитие и поддержку молодых талантливых музыкантов.





«Понимая, что в России отсутствует системная работа в сфере музыкального просветительства, мы задумали проект „Большую музыку — в малые города“, — говорит заслуженный артист России, пианист, президент Фонда поддержки проектов в области культуры „Мост искусств“ Виктор Ямпольский. — Перед нами стояла задача вовлечь в него как можно большую аудиторию, сделать музыку доступнее для жителей малых и средних городов и при этом не рассчитывать на большие средства. И так родилась идея, что региональные консерватории могут взять „шефство“ над своими регионами и организовать эту работу в малых городах. Мы счастливы, что Президентский фонд культурных инициатив поддержал нашу инициативу! Надеемся, что запуск проекта пройдет удачно, и в будущем мы будем развивать его по всей стране».





В рамках проекта «Большую музыку — в малые города» пройдет серия мероприятий в Астраханской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан.





Фото: Pixabay