В Эрмитаже начала работать выставка старинных часов и механизмов из Европы и Азии

На ней представлено около 50 предметов, которые восстановлены реставраторами Государственного Эрмитажа.





«Всего у нас три тысячи часов в коллекции, здесь штук пятьдесят. Что касается реставрации часов, бывает работа, которая тянется десятилетиями. Есть сложные технические проекты. Но ничего абсолютно неразрешимого нет», — сказал заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа Михаил Гурьев.





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