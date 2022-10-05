В Эрмитаже начала работать выставка старинных часов и механизмов из Европы и Азии

05.10.2022

В Эрмитаже начала работать выставка старинных часов и механизмов из Европы и Азии

Выставка старинных часов и механизмов, изготовленных в России, Европе и Азии, открылась в среду в эрмитажном реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС. 

На ней представлено около 50 предметов, которые восстановлены реставраторами Государственного Эрмитажа.

«Всего у нас три тысячи часов в коллекции, здесь штук пятьдесят. Что касается реставрации часов, бывает работа, которая тянется десятилетиями. Есть сложные технические проекты. Но ничего абсолютно неразрешимого нет», — сказал заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа Михаил Гурьев.

Фото: Pixabay