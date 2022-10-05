В Эрмитаже начала работать выставка старинных часов и механизмов из Европы и Азии

Выставка старинных часов и механизмов, изготовленных в России, Европе и Азии, открылась в среду в ...
12 октября в пресс-центре ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная запуску масштабного музыкаль...
На отечественных платформах «VK Музыка» и «Яндекс.Музыка» недоступны большинство композиций артист...
Стриминг анонсировал премьеры сериалов и фильмов второго осеннего месяца, пишет «БК». ...
Концерт государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского о...
Выставка старинных часов и механизмов, изготовленных в России, Европе и Азии, открылась в среду в ...
12 октября в пресс-центре ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная запуску масштабного музыкаль...
На отечественных платформах «VK Музыка» и «Яндекс.Музыка» недоступны большинство композиций артист...
Стриминг анонсировал премьеры сериалов и фильмов второго осеннего месяца, пишет «БК». ...
Концерт государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского о...
Подлинные вещи времен Петра I, а также 16 полотен, посвященных детству и юности будущего императора,...
Видео к рождественскому комедийному триллеру опубликовала студия Universal. Ролик доступен на ее Y...
Главные роли в приквеле фантастического фильма сыграют Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон, сообщил Varie...
Отсутствие композиций артистки в эфире не связано с цензурой, сказали «Подъему» в пресс-службе радио...
Спектакль Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Э...
Юбилейный концерт, посвященный 35-летию балета Аллы Духовой Todes, состоится в Государственном Кремл...
Вин Дизель получит 10 млн долларов за роль, о которой ничего не известно. Об этом сообщил портал K...
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила о старте от...
Министерство культуры России предложило изменить критерии отнесения кинофестивалей к международным...
Голливудский актер продолжит работу над лентой, на съемках которой погибла Галина Хатчинс. Об этом с...
Ролик по драматической антиутопии появился на ютьюб-канале компании Central Partnership. ...
Фильм о разговоре родителей школьного стрелка и родителей убитого им подростка появится в отечеств...
Программу к 100-летию кинорежиссера Станислава Ростоцкого «Земля и люди» покажут в Великом Новгороде...
Режиссерами проекта выступают Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, обладатели «Серебряного медведя...
Гала-концерт проекта к 100-летию российского джаза «От Калининграда до Сахалина» прошел в Петрозавод...
05.10.2022