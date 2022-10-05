Актер из «Метода-2» Леонид Банишев умер на 70-м году жизни

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Банишев ушел из жизни в одной из больниц Дмитрова, куда попал с четвертым инсультом. Его похоронили в Сергиевом Посаде 4 октября.В годы творческой активности Банишев служил в Театре драмы в Бугуруслане (Оренбургская область), Русских театрах в Душанбе и Бустоне (Таджикистан), Театре драмы и комедии в Армавире.Первые кинороли получил в конце 1980-х годов. В 2000-2010-х снимался в сериалах, в том числе в «Глухаре-2», «Погоне за тенью», «Скорой помощи» и др. Последней работой на телевидении стало продолжение «Метода», вышедшее в 2020 году.