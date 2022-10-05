Актер из «Метода-2» Леонид Банишев умер на 70-м году жизни

Фильм о разговоре родителей школьного стрелка и родителей убитого им подростка появится в отечеств...
Программу к 100-летию кинорежиссера Станислава Ростоцкого «Земля и люди» покажут в Великом Новгороде...
Режиссерами проекта выступают Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, обладатели «Серебряного медведя...
Гала-концерт проекта к 100-летию российского джаза «От Калининграда до Сахалина» прошел в Петрозавод...
Актер театра, кино и телевидения скончался 30 сентября, сообщается в обсуждениях на сайте «Кино и те...
Фильм о разговоре родителей школьного стрелка и родителей убитого им подростка появится в отечеств...
Программу к 100-летию кинорежиссера Станислава Ростоцкого «Земля и люди» покажут в Великом Новгороде...
Режиссерами проекта выступают Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, обладатели «Серебряного медведя...
Гала-концерт проекта к 100-летию российского джаза «От Калининграда до Сахалина» прошел в Петрозавод...
Актер театра, кино и телевидения скончался 30 сентября, сообщается в обсуждениях на сайте «Кино и те...
Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» не исключил, что сам станет режиссером фильма. Об этом он рассказа...
Ролик по драме «Банши Инишерина» о расставании друзей, отмеченной на киносмотре в Венеции, опубликов...
Описание физического насилия со стороны экс-супруга к актрисе и их детям приводится в судебных матер...
NFT-выставка «Искусство возможного» открылась в Центральном музее связи имени Попова в Петербурге. К...
Масштабная выставка «Мельников/Melnikoff», приуроченная к 130-летию со дня рождения а...
В этом году вручение премии состоялось во второй раз, сообщает портал ГодЛитературы.РФ. ...
Monster: The Jeffrey Dahmer Story занял девятое место в рейтинге самых популярных проектов стриминга...
Речь идет о наземной части съемок ленты Клима Шипенко, часть которой впервые в истории сняли на МК...
Стали известны имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2...
21 и 22 октября создатель легендарных рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», ...
Премьера спектакля «И вас с наступающим...» по пьесе Родиона Овчинникова состоится в ...
Американский актер не получил гонорар за съемки в малобюджетной драме, которая оказалась поворотной ...
7 октября в Музее современной истории объявят победителей II Всероссийского конкурса СМИ «Культура с...
Автор портретов Монро, Уорхола, Синатры, Джоли и других звезд скончался в США, сообщил Deadline. ...
Петербургская консерватория проведет юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня ро...
05.10.2022