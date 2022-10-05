Николас Кейдж остался с «Оскаром», но без денег за «Покидая Лас-Вегас»

Американский актер не получил гонорар за съемки в малобюджетной драме, которая оказалась поворотной в его карьере. Об этом стало известно из подкаста THR.





Режиссер и сценарист фильма Майк Фиггис рассказал, что ни он, ни исполнитель одной из главных ролей не увидели обещанных каждому ста тысяч долларов.





Независимая студия Lumiere направила на съемки 4 млн долларов. Почему она не выплатила гонорары, постановщик не уточнил. По его словам, компания была уверена в провале проекта. Однако «Покидая Лас-Вегас» заработал более 32 млн долларов, получил четыре номинации на «Оскар», в одной из которых победил. Статуэтка досталась Кейджу, став единственной в его копилке.





Фиггис подчеркнул, что не обижается на Lumiere, поскольку после выхода фильма его карьера пошла вверх, а Кейдж уже за следующий проект получил миллионный гонорар.





Драма рассказывает об отношениях между алкозависимым сценаристом (Кейдж) и проституткой (Элизабет Шу). Он снят на ручную камеру на улицах Лас-Вегаса.





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