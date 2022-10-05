Фотограф знаменитостей Дуглас Киркланд умер в 88 лет

05.10.2022

Фотограф знаменитостей Дуглас Киркланд умер в 88 лет
Автор портретов Монро, Уорхола, Синатры, Джоли и других звезд скончался в США, сообщил Deadline.

Мастер ушел из жизни 3 октября у себя дома в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находились родственники и близкие люди, уточнило издание.

Киркланд родился в Канаде, начал карьеру фотографа в журнале Lоok, позже перешел в Lifе. Прославился сериями снимков культовой фигуры ХХ века Мэрилин Монро. За годы творческой активности сделал портреты многих артистов, а также моделей, спортсменов и ученых, в том числе физика Стивена Хокинга. Также работал фотографом в фильмах. Среди них — «Чужой», «Человек дождя», «Титаник» и еще около сотни лент.

Ранее сообщалось о смерти американской кантри-певицы Лоретты Линн, выпустившей при жизни почти 60 студийных альбомов. Ей было 90 лет.

Фото: Pixabay