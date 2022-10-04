«Неличная жизнь» с Алексеем Серебряковым и Еленой Лядовой выходит на ТНТ

17 октября начнется показ драмеди-сериала о неравенстве и отношениях в семье, сообщила пресс-служба телеканала.





История разворачивается в маленьком городе, где живет семья, привыкшая к экономии на всем. Однажды она оказывается в долгу перед местным криминалитетом, который не боится полиции. Теперь супругам, их сыну и племяннику необходимо найти гигантскую сумму в 50 млн рублей. Креативные родственники решают создавать видео для порносайта, чтобы выиграть денежный приз за самый популярный ролик. Семейным отношениям предстоит пройти суровое испытание.





Шоу снял Максим Пешков. Вместе с Серебряковым и Лядовой в нем снялись Максим Лагашкин, Любовь Толкалина и др.





Первая серия выйдет в эфир 17 октября в 21:00.





Ранее на ТНТ стартовал сериал «Капельник», автором идеи которого выступила телеведущая Ида Галич. Драмеди повествует о молодом враче, откачивающем звезд после передозировок, чтобы заработать и помощь парализованной женщине, а вместе с этим и обрести искупление.









Фото: Pixabay