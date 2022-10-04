Программа XVI Международного театрального фестиваля им. Чехова будет объявлена 24 октября

04.10.2022

Программа XVI Международного театрального фестиваля им. Чехова будет объявлена 24 октября

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова готовится объявить программу предстоящего, 16-го по счету, смотра 24 октября. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин.

«По традиции днем рождения Чеховфеста считается 4 октября 1992 года, когда поднялся занавес первого фестивального представления — спектакля „Коварство и любовь“ санкт-петербургского БДТ в постановке Темура Чхеидзе. На самом же деле, все началось в 1986 году. К тому времени было очевидно, что самой театральной стране и одной из признанных театральных столиц мира нужен свой масштабный международный театральный форум. Давнюю мечту многих поколений работников театра — проводить в Москве всемирный театральный фестиваль — озвучил на Первом учредительном съезде Союза театральных деятелей СССР народный артист СССР Кирилл Лавров», — отметил Шадрин.

По его словам, чтобы праздник состоялся, понадобилось шесть лет работы. 

Фото: Pixabay