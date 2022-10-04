Программа XVI Международного театрального фестиваля им. Чехова будет объявлена 24 октября

«По традиции днем рождения Чеховфеста считается 4 октября 1992 года, когда поднялся занавес первого фестивального представления — спектакля „Коварство и любовь“ санкт-петербургского БДТ в постановке Темура Чхеидзе. На самом же деле, все началось в 1986 году. К тому времени было очевидно, что самой театральной стране и одной из признанных театральных столиц мира нужен свой масштабный международный театральный форум. Давнюю мечту многих поколений работников театра — проводить в Москве всемирный театральный фестиваль — озвучил на Первом учредительном съезде Союза театральных деятелей СССР народный артист СССР Кирилл Лавров», — отметил Шадрин.





По его словам, чтобы праздник состоялся, понадобилось шесть лет работы.





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