Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой

Глава государства попросил рассказать о программе по развитию сети краеведческих музеев.





Также Любимова доложила о работе по модернизации библиотек, о новой премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства, детском культурном форуме.





Отдельное внимание министр уделила работе министерства с Донбассом, рассказала о выставке «Наши традиции» в Луганске и гастролях артистов и творческих коллективов.





«И гастроли, которые происходят: очень важный момент — с самого начала, уже с марта, в 54 города России приехали четыре творческих коллектива из Донбасса, которые много лет не имели этой возможности. При полных аншлагах, при невероятном внимании, при зрительской любви, которой им так не хватало, при инфраструктурных возможностях, которые мы могли себе позволить, — встретить их, принять, чтобы немножко они отвлеклись от своей привычной жизни и занялись творчеством», — сказала Любимова.





Фото: сайт Кремля