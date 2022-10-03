Леонид Каневский рассказал о секретном послании в «Бриллиантовой руке»

Послание можно рассмотреть в сцене, где контрабандисты смотрят на гипс. Персонаж Каневского произносит фразу, которая сперва, как кажется, лишена смысла.





«Березина манит», — говорит персонаж.





Как выяснилось, фамилия возлюбленной Каневского была Березина.





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