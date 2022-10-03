Леонид Каневский рассказал о секретном послании в «Бриллиантовой руке»

03.10.2022

Леонид Каневский рассказал о секретном послании в «Бриллиантовой руке»

Актер Леонид Каневский сообщил о секретномпослании в фильме Эльдара Рязанова «Бриллиантовая рука». Артист в одной из сцен отправил  зашифрованное послание своей избраннице, пишет «Культуромания».

Послание можно рассмотреть в сцене, где контрабандисты смотрят на гипс. Персонаж Каневского произносит фразу, которая сперва, как кажется, лишена смысла. 

«Березина манит», — говорит персонаж.

Как выяснилось, фамилия возлюбленной Каневского была Березина.

Фото: Pixabay