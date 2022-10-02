В Кремле прошел концерт Дениса Мацуева «И классика, и джаз»

02.10.2022

Концерт пианиста Дениса Мацуева «И классика, и джаз», приуроченный к 100-летию российского джаза и посвященный Международному дню музыки, прошел в Государственном Кремлевском дворце, пишет ТАСС.

Народный артист России Денис Мацуев представил гостям классические и джазовые композиции, в том числе в обработке самого артиста.

Также на сцене выступили музыканты — друзья Мацуева: Андрей Иванов (контрабас), Аркадий Шилклопер (валторна), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Софья Тюрина (саксофон), Александр Рублев (труба) и др.

За двухчасовой концерт гости услышали «Вариации на тему Паганини» Сергея Рахманинова, «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова и многие другие композиции.

Фото: Pixabay