Радио «Орфей» запустило интернет-канал «Классика джаза»

Создание проекта приурочено к 100-летию отечественного джаза, которое отмечается в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе радиостанции.





«Классика джаза» доступна на сайте «Орфея» и в приложении. Проект реализован совместно с ПФКИ.





Слушатели смогут проследить за развитием джаза и его трансформацией: от «музыки для избранных» до популярного и в наши дни музыкального направления. Важной частью эфира станут произведения, сыгранные отечественными музыкантами. Среди них — композиции джаз-легенды Александра Цфасмана, а также зарубежные хиты в исполнении ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна и др.





Канал запустили в преддверии Международного дня музыки, который отмечается 1 октября. В этот день в Музее музыки в Москве откроется выставка «Джаз!100!Россия!», где можно увидеть раритетные снимки, пластинки, личные вещи джазменов, звуковое оборудование, а также первую в стране книгу о джазе 1926 года. Экспозиция работает до января 2023 года. Также в ее программе: показ докфильма «ДЖАЗ 100», джем-сейшены, лекции для детей, мастер-классы и др.





Фото: пресс-служба радио «Орфей»