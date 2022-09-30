«Американская история ужасов» возвращается с 11-м сезоном

Премьера новых эпизодов состоится на телеканале FХ и стриминге Hulu. Об этом сообщается в официальных аккаунтах проекта в соцсетях.





19 октября шоу дебютирует на телевидении, а 20 октября — на онлайн-платформе. В новом сезоне будет 10 серий. Подробности сюжета не разглашаются. Предполагается, что действие развернется в 1970-1980-х годах.





American Horror Story представляет собой антологию, в которой каждый новый сезон является самостоятельным мини-сериалом с новыми героями и сюжетом. В большинстве из них появились актеры Сара Полсон и Эван Питерс. Шoураннерами прoекта выступают Райан Мерфи и Брэд Фэлчак.





Сериал дебютировал в 2011 году и стал самым длительным проектом FХ. Антологию тепло встретили зрители и критики. Она получила четыре «Эмми» и два «Золотых глобуса».





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