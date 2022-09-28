Мировой мюзикл «Шахматы» в последний раз дадут в Москве

28.09.2022

Мировой мюзикл «Шахматы» в последний раз дадут в Москве
Финальный показ постановки состоится 16 октября в Московском дворце молодежи, сообщает пресс-служба проекта.

Причины закрытия музыкального спектакля не уточняются. За два года российскую версию «Шахмат» посмотрели около 700 тысяч человек, в том числе более 100 тысяч владельцев «Пушкинской карты». Скоро пройдет 600-й показ спектакля.

Сюжет разворачивается вокруг поединка между советским и американским шахматистами, который происходит во время холодной войны.

Российская версия «Шахмат» дебютировала в октябре 2020 года. За текст отвечал Алексей Иващенко, за режиссуру — Евгений Писарев. Оригинальную шведскую постановку в 1984 году создали британский драматург Тим Райс и экс-участники ABВA Бенни Андрессон и Бьорн Ульвеус. 

Фото: Pixabay