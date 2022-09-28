Никита Михалков провел открытый мастер-класс в своей Академии кинематографического и театрального искусства

В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова для начинающих актеров и режиссеров состоялся открытый мастер-класс режиссера, ректора Академии, народного артиста России Никиты Михалкова. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Открытый урок мастерства от Никиты Михалкова проходил на базе Российского фонда культуры. Двухчасовой мастер-класс был посвящен не только разбору основных принципов актерско-режиссерской профессии, построенных на методах работы Михаила Чехова, Питера Брука, Шарля Дюллена и на других великих актерских системах, но и обсуждению актуальных вопросов, стоящих сегодня на повестке дня:

«Я хочу, чтобы мы с вами говорили на одном языке, имея в виду не только профессию. Хочу дать вам нужный импульс и говорить с вами на языке нравственном, идеологическом, – обратился с напутствием к собравшимся Никита Михалков. – Сегодня мы видим, что без идеологии большая страна жить не может. Каждый для себя должен решить: я понимаю, что не было другого выхода, или нет, я в это не верю. Из этого выстраивается принципиальное отношение к жизни, отношение ко всему и даже к профессии. Ведь то, чем мы вместе с вами должны заниматься, – это поиск смысла».

Обозначив главную проблему современных актеров, мастер отметил, что многие из них становятся заложниками собственного образа и недостаточно требовательны к режиссерам: «Актер перестал иметь возможность измениться. Его удовлетворяет собственная медийность, собственная узнаваемость. Это приводит к обескровливанию его внутренней жизни. Он начинает подходить к роли с точки зрения знания текста и фактуры, и пропадает любая возможность вникнуть в суть существования персонажа», – отметил Михалков.

Разрабатывать новые актерские приемы Никита Михалков предложил при помощи упражнений, основу которых он почерпнул в методах Станиславского, Чехова, Вахтангова и других классиков русского театра: «Мы основываемся на великой театральной системе Станиславского, на нем зиждется вся русская актерская школа. Однако он создал систему, по которой не очень одаренный в актерском деле человек может работать. Гениальную систему, систему ремесла для не очень талантливых людей. Без знания этой системы не может быть ни Михаила Чехова, ни Питера Брука, ни Вахтангова, ни Шарля Дюллена».

Практические упражнения смогли продемонстрировать слушателям, что рождение слова, концентрация, владение энергией, умение работать с диафрагмой и умение создавать атмосферу – основы мастерства профессионального актера.

О построении образа Никита Сергеевич рассказал, процитировав Михаила Чехова. «Каждый творческий акт начинается с атмосферы. Мы существуем во взаимном энергетическом подпитывании друг друга. Для меня чрезвычайно важно, чтобы существовала атмосфера и вне момента, когда крутится камера», – заключил мастер.

Вопросы, поднятые мастером в ходе беседы, в итоге превратили мастер-класс в интерактивную творческую встречу, в ходе которой Никита Михалков поделился секретами профессионального мастерства, ответил на вопросы начинающих специалистов.

На встрече присутствовали слушатели нового набора Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова и выпускники Академии. Мастер-класс смогли посетить студенты театральных вузов – начинающие актеры, режиссеры, продюсеры.

Фото: пресс-служба