Создан совет по профессиональным квалификациям в сфере культуры

Национальный совет при президенте РФ одобрил формирование новой структуры, сообщает Минкультуры России.





Совет возглавила замминистра культуры Надежда Преподобная. По ее словам, совет по профессиональным квалификациям в сфере культуры (СПК) станет основным связующим звеном между отраслевыми работодателями и работниками. Также он будет участвовать в формировании и реализации кадровой политики Минкультуры РФ.





«Основными задачами СПК в сфере культуры будут организация разработки отраслевых профессиональных стандартов, содержащих квалификационные требования и компетенции работников, и оценка квалификации работников отрасли. Кроме того, он призван осуществлять мониторинг отраслевого рынка труда и сопровождать внедрение профстандартов в подведомственных учреждениях», — рассказала глава совета.





Базовая организация СПК — Национальный союз содействия сохранению и использованию объектов культурного наследия «Культурное наследие». Он рекомендовал консолидировать профсообщество для создания в совете отраслевых комиссий по профессиональным областям, относящихся к его ведению.





В состав совета вошли сотрудники РГДБ, РНБ, Академии имени Строганова, РГАНТД, МГСУ, Института археологии РАН, Профсоюза работников культуры и др.





Фото: Минкультуры РФ