Группа АИГЕЛ объявила об отмене концертов до конца года

27.09.2022
Площадки в разных городах вынужденно отказывают им в проведении мероприятий, говорится в сообщении музыкантов во «Вконтакте».
По их словам, в начале сентября АИГЕЛ включили в перечень «артистов, концерты которых «не рекомендованы» в России. Ранее о подобном списке сообщали другие исполнители, в официальных ведомствах информацию не подтверждали.
«Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей», — отмечается в посте.
Купленные билеты можно вернуть.
АИГЕЛ — дуэт поэтессы и переводчицы Айгель Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамии, появившийся в 2016 году. Первый студийный альбом «1190» они представили в 2017-м. Клип на «Татарин» с этой пластинки завирусился и привлек внимание к группе. На сегодня артисты выпустили четыре полноформатных альбома и три миньона.
Фото: Farenheit~ruwiki. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81384898