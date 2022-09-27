Певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет

27.09.2022
О кончине артиста РИА Новости рассказал его арт-директор.
По словам Сергея Гороха, певец, танцовщик и хореограф умер днем 27 сентября на 69-м году жизни. Детали не раскрываются. Информация о прощании поступит позже.
Борис Моисеев — уроженец Могилева. Согласно информации из открытых источников, он родился в женской колонии, где находилась его мать. Окончил хореографическое училище в Минске, работал в Харьковском театре оперы и балета, танцевал в музтеатре в Каунасе. В 1978 году основал танцевальное трио «Экспрессия», которое работало у Аллы Пугачевой. В конце 1980-х годов коллектив отправился в сольное путешествие по городам Европы и США.
По возвращении в Россию артист начал создавать масштабные шоу с участием танцовщиков и вокалистов. За годы творческой карьеры выпустил 11 дисков, последний из который появился в 2012 году.
Фото: Schekinov Alexey Victorovich. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7164454