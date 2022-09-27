Фестиваль «Евразийский мост» пройдет в Ялте в шестой раз

27.09.2022

Фестиваль «Евразийский мост» пройдет в Ялте в шестой раз
Международный смотр состоится с 1 по 5 октября, говорится в пресс-релизе мероприятия.

Фестивальная программа включает конкурс художественного и документального кино, спецпоказы, ретроспективу в память об актере Владимире Этуше. 

В конкурсе игрового кино представлены девять работ из Шри-Ланки, Северной Македонии и других стран. Среди них — «Велга» Анастасии Нечаевой из РФ. Жюри возглавит режиссер Эрнест Абыджапаров (Кыргызстан). В конкурсе доккино участвуют восемь проектов, которые оценит жюри под председательством режиссера Галины Адамович (Беларусь). 

На открытии покажут драматический триллер «Плакать нельзя» Натальи Назаровой, на закрытии — детективный триллер «Французский мастер» Юсупа Разыкова.

Сеансы пройдут в кинотеатре «Сатурн». Вход на все мероприятия свободный.

«Евразийский мост» появился в 2016 году по предложению Никиты Михалкова. Фестиваль нацелен на возрождение крымского кинематографа и укрепление международных связей. 

Фото: Pixabay