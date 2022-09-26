В Москве в этом году утвердили почти 70 новых граффити

26.09.2022

В Москве в этом году утвердили почти 70 новых граффити

Около 70 граффити, в том числе посвященных вратарю Льву Яшину, столичным пожарным и спасателям, согласовали в этом году в Москве.

В настоящее время в столице насчитывается более 800 согласованных граффити, сообщил ТАСС заместитель мэра города Петр Бирюков.

«Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала около 70 граффити. Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования. По остальным изображениям художники представили дизайн-проекты планируемых к нанесению граффити», — сказал Бирюков.

По его словам, изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике.

Фото: Unsplash