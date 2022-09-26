Продлен прием заявок на участие в международной премии «Культура онлайн»

Третий год подряд премия «Культура онлайн» собирает проекты учреждений культуры по внедрению в свою деятельность онлайн-технологий и новейших информационных средств, каждое из которых является эффективным драйвером развития учреждений культуры.

Председателем экспертного совета выступает народный артист СССР дирижер Юрий Башмет. Также в составе жюри: генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, генеральный директор школы MASTERS Полина Бондарева, писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

Главная задача членов жюри – изучить проекты самых различных форматов: виртуальные экскурсии, выставки, мастер-классы и лекции, фильмы, трансляции концертов и спектаклей и найти среди них именно те, которые отвечают заданной теме премии – применение передовых информационных инструментов и интернета.

Заявки принимаются в 7 номинациях. Проекты должны быть реализованы в онлайн-формате или с применением IT-технологий:

· «Лучший онлайн-проект»

· «Лучшая коллаборация»

· «Лучшее IT-решение для культурной сферы»

· «Лучшая SMM-кампания»

· «Лучший просветительский проект»

· «Лучшая онлайн-трансляция»

· «Культурная геймификация»

В этом году будет объявлен «Специальный приз Российского фонда культуры» – победителя в данной номинации определит Российский фонд культуры из числа всех проектов, поданных на премию.

Церемония награждения номинантов состоится в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума 12 ноября 2022 года.

Официальный сайт премии: culturaonline.ru

Организатор международной премии «Культура онлайн» – Российский фонд культуры.

Справочная информация:

ООГО «Российский фонд культуры» – общероссийская общественно-государственная организация в сфере культуры и искусства. При поддержке Фонда были созданы десятки новых региональных музеев, проведены сотни российских и международных выставок, фестивалей, концертов и конкурсов, изданы уникальные книжные памятники, учреждены периодические издания во многих регионах страны. Обширная региональная сеть филиалов и представительств позволяет проводить культурную и просветительскую деятельность Фонда на всей территории Российской Федерации. Ежегодно Фонд выделяет гранты в различных направлениях искусства, поддерживая театральную, издательскую, музыкальную и просветительскую деятельность. Российский фонд культуры является оператором культурно-просветительских программ для школьников, национального проекта «Культура», федерального проекта «Творческие люди». Фонд является важным общественным институтом, оказывающим влияние на формирование государственной культурной политики.

Фото: пресс-служба