Бориса Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены еще на три года», — говорится в сообщении.





Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992 года занимал должность директора музея. Пиотровский является доктором исторических наук, академиком Российской академии наук (РАН), членом президиума РАН, действительным членом Российской академии художеств.





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