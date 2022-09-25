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  • Президент РФ Владимир Путин отметил энтузиазм сотрудников ЦДУ в деле сохранения отечественной культуры

Президент РФ Владимир Путин отметил энтузиазм сотрудников ЦДУ в деле сохранения отечественной культуры

25.09.2022

Президент РФ Владимир Путин отметил энтузиазм сотрудников ЦДУ в деле сохранения отечественной культуры

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального дома ученых (ЦДУ) Минобрнауки со столетним юбилеем учреждения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Гордость ЦДУ — многие поколения его сотрудников: квалифицированных профессионалов, истинных подвижников и энтузиастов, безгранично преданных избранному делу», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что ЦДУ можно справедливо назвать центром притяжения представителей научной и творческой интеллигенции, в стенах учреждения всегда можно посетить музыкальные концерты и литературные вечера, стать участником занятий в секциях и студиях. 

Фото: сайт Кремля