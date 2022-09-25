Президент РФ Владимир Путин отметил энтузиазм сотрудников ЦДУ в деле сохранения отечественной культуры

«Гордость ЦДУ — многие поколения его сотрудников: квалифицированных профессионалов, истинных подвижников и энтузиастов, безгранично преданных избранному делу», — говорится в поздравлении.





Глава государства отметил, что ЦДУ можно справедливо назвать центром притяжения представителей научной и творческой интеллигенции, в стенах учреждения всегда можно посетить музыкальные концерты и литературные вечера, стать участником занятий в секциях и студиях.





Фото: сайт Кремля