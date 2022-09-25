Фильм «Короли мира» признан лучшим на кинофестивале в Сан-Себастьяне

25.09.2022

Фильм «Короли мира» признан лучшим на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Картина колумбийского режиссера Лауры Моры «Короли мира» (Los reyes del mundo) признана лучшим фильмом 70-го Международного кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне.

Картина удостоилась в субботу главной награды смотра — «Золотой раковины».

Испанская актриса Карла Килес и французский исполнитель Поль Кирчер получили премию «Серебряная раковина» за лучшие актерские работы.

Смотр, в ходе которого были представлены десятки кинолент, начал работу 16 сентября.

Фото: Unsplash