«Мир Юрского периода: Господство» собрал $1 млрд

24.09.2022

«Мир Юрского периода: Господство» собрал $1 млрд

За четыре месяца проката фильм «Мир Юрского периода: Господство» собрал 1 млрд долларов, сообщает gamemag.ru.

Лента стала третьей среди проектов, собравших миллиард во время ограничений по коронавирусу.

На первых строчках «Человек-паук: Нет пути домой» и «Топ Ган: Мэверик».

Ранее сообщалось, что за премьерный уик-энд в США фильм собрал более 142 млн долларов.

2 сентября в онлайн-сервисе Peacock появилась расширенная версия фильма, получившего 14 дополнительных минут хронометража и альтернативный финал. В мировой прокат «Мир Юрского периода: Господство» вышел 10 июня. 

Фото: Pixabay