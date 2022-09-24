В Санкт-Петербурге в честь главного художника БДТ пройдет праздничный вечер «Кочергин. 85»

24.09.2022

В Санкт-Петербурге в честь главного художника БДТ пройдет праздничный вечер «Кочергин. 85»

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова поздравит в субботу с 85-летием своего главного художника Эдуарда Кочергина.

Праздничный вечер в его честь пройдет на Второй сцене БДТ — в Каменноостровском театре.

«Я бы хотел пожелать Эдуарду Степановичу долгих лет жизни, чтобы он продолжал быть таким же талантливым, ищущим художником, каким он был всегда, начиная с самых молодых лет, когда пришел в БДТ. Его высоко ценил наш главный режиссер, замечательный Георгий Александрович Товстоногов, и мы всегда относились к нашему художнику с большим уважением. А я с большой радостью существовал в его декорациях — это и «История лошади», и «Волки овцы», и «Дядя Ваня», и «На всякого мудреца довольно простоты» и много-много других спектаклей, в которых играть было радостно отчасти и потому, что сценографом этих спектаклей был Эдуард Кочергин», — рассказал ТАСС народный артист СССР Олег Басилашвили.

В этот же день в большом зрительском фойе БДТ откроется выставка «Кочергин и режиссеры». 

Фото: Pixabay