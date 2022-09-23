Звезда «Игры престолов» Лина Хиди снимется в комедии об острове маньяков

23.09.2022

Звезда «Игры престолов» Лина Хиди снимется в комедии об острове маньяков
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер сыграет главную женскую роль в фильме Svalta, сообщил Deadline.

Лина Хиди составит компанию Нику Фросту, который исполнит главную мужскую роль. Он же написал сценарий комедийного триллера и пригласил актрису стать его экранной супругой.

События развернутся вокруг «изнеженной английской семьи», которая отправляется в отпуск на маленький островок, полный маньяков. Об этом обстоятельстве отпускники узнают только по прибытии. Бороться с убийцами им предстоит в одиночку — местные жители не хотят им помогать.

Съемки планируют начать в 2023 году в Финляндии.

Ранее Хиди и Фрост уже работали вместе в байопике «Борьба с моей семьей», в котором сыграли супругов-рестлеров.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»