Звезда «Игры престолов» Лина Хиди снимется в комедии об острове маньяков

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер сыграет главную женскую роль в фильме Svalta, сообщил Deadli...
Артист выступил на Манежной площади со своим хитом, выпущенным за день до начала СВО. Об этом сооб...
На это указал снимок со съемок нового сезона, на который попала журналистка. Фото выложил телеграм...
В беседе с «АиФ» актриса прокомментировала попытки запрета и отмены российской культуры на Западе....
Гендиректор телеканала Константин Эрнст предложил ему проект и лично рассказал все подробности, от...
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер сыграет главную женскую роль в фильме Svalta, сообщил Deadli...
Артист выступил на Манежной площади со своим хитом, выпущенным за день до начала СВО. Об этом сооб...
На это указал снимок со съемок нового сезона, на который попала журналистка. Фото выложил телеграм...
В беседе с «АиФ» актриса прокомментировала попытки запрета и отмены российской культуры на Западе....
Гендиректор телеканала Константин Эрнст предложил ему проект и лично рассказал все подробности, от...
Выставка впервые объединила работы трех художников Верещагиных, говорится в сообщении Минкультуры Ро...
Телеведущая и блогер выступила автором идеи проекта, стартовавшего в сентябре на стриминге Premier...
Стриминг Netflix выпустит шоу с персонажами «Семейки Аддамс» 23 ноября. Об этом свидетельствует но...
Московский театр не покажет ни одной постановки с 24 сентября по 9 октября и вернет деньги за билеты...
Композитор Алексей Рыбников рассказал в интервью «АиФ» о сложностях, с которыми сталкиваются испол...
В последние годы голливудская актриса предпочитает фильмы, которые могут понравиться ее детям. Об эт...
Из длинного списка выберут одну кинокартину, которая поборется за премию Американской киноакадемии. ...
Стриминг заказал сразу два сезона пока безымянного проекта от Винса Гиллигана, сообщил Deadline. ...
Пользователь соцсети выложил видео, на котором запечатлел первый ролик по новым эпизодам сериала «...
Ситуацию вокруг популярного вокального проекта Первого канала проанализировала «КП», сделав неутеш...
Стриминг и вещатель заключили договор об эксклюзивном показе музыкальной программы, сообщил РБК. И...
Организаторы отменили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который планировали дать ...
Режиссер рассказал ScreenRant об отказе от первого сценария «Аватара 2», который он создавал в течен...
Об этом говорится в письме ведомства, направленном режиссеру-документалисту, автору нескольких фильм...
23.09.2022