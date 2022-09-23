Сериал «Уэнсдэй» Тима Бертона получил дату релиза

23.09.2022
Стриминг Netflix выпустит шоу с персонажами «Семейки Аддамс» 23 ноября. Об этом свидетельствует новый постер проекта, на котором впервые появилась точная дата.
Главную героиню Уэнсдэй Аддамс сыграла Дженна Ортега. Шоураннерами стали Майлз Миллар и Альфред Гоф. По их словам, сериал стоит воспринимать как самостоятельное произведение и новую масштабную работу голливудского сказочника Тима Бертона.
На днях «Нетфликс» поделился новым видео, связанным с «Уэнсдэй». Пародийный ролик представил рекламу академии «Невермор», созданной для «изгоев». Директриса заведения в исполнении Гвендолин Кристи вместе с его воспитанниками рассказала о 200-летней истории школы, ее именитых выпускниках и миссии, состоящей в том, чтобы помогать детям овладевать их уникальными талантами. В академии учились Гомес и Мортиша Аддамс.
В новом шоу в Nevermore поступит их дочь Уэнсдэй. Девочка-подросток будет осваивать свои экстрасенсорные способности, столкнется с маньяком, а также раскроет тайну родителей.
Фото: кадр из трейлера сериала «Уэнсдэй»