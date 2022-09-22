В Русском музее представили портрет Аллы Пугачевой

«Женщина, которая поет» стала частью выставки «Укрощение хаоса» Игоря Чоларии. Об этом сообщила «Фонтанка».





Экспозиция расположилась в Мраморном дворце (филиал Русского музея) в Петербурге. В нее вошли около 60 работ автора, включая портрет Примадонны 2005 года. Он представляет собой аллюзию на ее песню «Арлекино».





Художник признался, что любит творчество исполнительницы, но лично с ней не знаком. По названию посвященной ей работе можно понять, кто изображен на картине. «Женщина, которая поет» — музыкальный фильм 1978 года с Аллой Пугачевой в главной роли. В нем же звучит одноименная песня.





Живопись, графику и скульптуру Игоря Чоларии можно увидеть до 7 ноября.





Художник родился в Абхазии, учился в художественном училище в Сухуме, «Мухе» и Академии художеств в Ленинграде. В 1980-е годы стал одним из первых уличных художников на Невском проспекте, в 1990-е ездил по разным странам, чаще всего выставляясь в Бельгии и Нидерландах. В 2000-х вернулся в Россию, живет на две страны. Его работы хранятся в том числе в коллекциях Мадонны, Джона Гальяно, Пьера Ришара и др.





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