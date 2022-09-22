В России намерены направить на нацпроект «Культура» 54 млрд рублей

22.09.2022

В России намерены направить на нацпроект «Культура» 54 млрд рублей

Власти Российской Федерации планируют направить на нацпроект «Культура» 54 млрд рублей в 2023 году, 47 млрд рублей — в 2024 году, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта „Культура“ запланированы в 2023 году в объеме 54 063,9 млн рублей, в 2024 году — 47 170,1 млн рублей», — говорится в документе.

Также добавляется, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2023 году увеличены на 11 165,5 млн рублей, в 2024 году — на 3 317,6 млн рублей.

Фото: Минкультуры РФ