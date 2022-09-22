Капелла Петербурга открыла сезон музыкой Чайковского и песнями донских казаков

22.09.2022

Капелла Петербурга открыла сезон музыкой Чайковского и песнями донских казаков

Монографической программой из музыки Петра Чайковского открыла в среду новый сезон Академическая капелла Санкт-Петербурга, пишет ТАСС. 

Пятую симфонию классика и Кантату «Москва», написанную к церемонии коронации Александра III, исполнили оркестр и хор Капеллы под управлением народного артиста России Александра Чернушенко.

Горожане, шедшие на открытие сезона, еще до вечернего концерта попали во Дворах Капеллы в театрализованный мир донской станицы, где их встретили артисты — участники Дней культуры Ростовской области.

Здесь же открылась экспозиция Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова «Роман под открытым небом».

Фото: Pixabay