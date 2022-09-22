Академия Н.С. Михалкова проведет Фестиваль одного дня, посвященный жизни и творчеству писателя Н.В. Гоголя

C 3 по 10 октября 2022 года в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня», рассказывающий о жизни и творчестве великого русского писателя Н.В. Гоголя. Мероприятие проводится Академией пятый год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура».

Передвижной формат фестиваля предполагает насыщенную мероприятиями программу в рамках одного дня, но со сменой места его проведения («Один город – один день»).

«За годы своего проведения акция, посвященная творчеству отечественных мастеров литературы, полюбилась зрителям разных поколений. В этом году проект посвящен Николаю Васильевичу Гоголю и проходит в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре. В каждом городе гостей ждут спектакль, лекция, мастер-класс и мобильная выставка. Уверена, эти встречи не оставят равнодушными любителей русской словесности, помогут глубже прочувствовать хорошо известные и открыть для себя малознакомые страницы в творчестве классика», – говорится в видеообращении министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Фестивальный день в каждом городе будет насыщен тематическими мероприятиями: пройдут лекции о жизни и творчестве Н.В. Гоголя «Гоголь – загадка третьего тысячелетия» для широкого круга слушателей совместно с ГБУК г. Москвы «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека», мастер-классы для профессиональных актеров и студентов профильных вузов «Актерское действие и анализ пьесы. Рождение образа», посвященные мастерству актера театра и кино.

«За четыре года фестиваль, организованный нашей Академией при поддержке Министерства культуры, собрал свыше 15 тысяч зрителей в шестнадцати городах России и сумел приобрести своих поклонников и почитателей. В этом году центральным событием фестиваля станет показ спектакля «Игроки» в постановке Антона Яковлева с участием актеров – выпускников Академии, приуроченный к 180-летию создания гоголевской комедии. В течение одного дня гости фестиваля смогут посетить серию интересных и познавательных мероприятий – это и выставки, и лекции, и мастер-классы», – отмечает ректор Академии, народный артист России Никита Михалков.

Видеообращение Никиты Михалкова: https://youtu.be/3MT0gtFh9Bo

На протяжении всего фестиваля будет работать мобильная выставочная экспозиция «Гоголь: жизнь в творчестве», созданная совместно с «Домом Н.В. Гоголя – мемориальным музеем и научной библиотекой». Воспроизведения работ иллюстраторов гоголевских творений из музейного собрания Дома Гоголя составляют художественный язык выставки. Выставка будет проиллюстрирована фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства. Отдельно будет представлена композиция из музейных экспонатов, посвященная пьесе «Игроки». Экспозиция подчеркивает актуальность творчества писателя, рассказывая о размышлениях Гоголя не только над развитием отдельной личности, но и о судьбе Российского государства.

Центральным и завершающим фестивальный день мероприятием в каждом городе станет показ спектакля к 180-летию создания комедии Н.В. Гоголя «Игроки» с участием актеров – выпускников Академии в постановке режиссера, лауреата Премии Москвы в области театрального искусства Антона Яковлева. Сценическая редакция одноименной пьесы Н.В. Гоголя – это история, погружающая зрителей в атмосферу реальной игры, заразительного драйва, которую создают «настоящие» игроки, азартно играющие в «Игроков». В качестве зрителей на показ спектакля будут приглашены представители особо значимых социальных профессий: врачи, учителя, работники социальных служб, а также жители Ярославля, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, интересующиеся культурной жизнью.

Передвижной фестиваль даст уникальную возможность общения с выдающимися мастерами театрального искусства, специалистами в области музейного дела, писателями и литераторами, приобщит широкий круг зрителей Ярославля, Нижнего Новгорода, Пензы и Самары к музейному наследию, к театральным постановкам, взяв за основу жизнь и творчество Н.В. Гоголя.

Спецпроект «Русские классики. Фестиваль одного дня» проводится пятый год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За все время реализации проекта фестиваль с особым успехом прошел в шестнадцати городах России. Общее количество участников составило более 15 000 человек.

Официальный партнер проекта – компания «Сима-ленд».

График проведения фестиваля

3 октября – Ярославль // Театр драмы имени Ф. Волкова

5 октября – Нижний Новгород // Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького

7 октября – Пенза // Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского

10 октября – Самара // Самарский академический театр драмы имени М. Горького

Возрастная категория 16+.

Для справки

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова была создана в 2015 году. В основу деятельности учреждения заложен лучший российский и зарубежный опыт в области подготовки специалистов творческих индустрий, способствующий профессиональному росту начинающих кинематографистов из разных регионов России. За семь лет Академия стала флагманом отечественного образования в сфере театра и кино. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков. Официальный сайт Академии – www.academynsm.ru

Фото: пресс-служба Академии

