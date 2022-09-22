Новая «Фантастическая четверка» получила сценаристов

22.09.2022

Новая «Фантастическая четверка» получила сценаристов
Авторы сценария «Свадьбы-катастрофы» Джефф Каплан и Йен Спрингер присоединятся к работе над экранизацией комиксов «Марвел», сообщил Deadline.

По словам собеседников издания, сценаристы обсуждали возможность работы над Fantastic Four еще до того, как у проекта появился режиссер. Вместе с главой Marvel Studios Кевином Файги они рассматривали варианты того, как новый фильм впишется в киновселенную «Марвел». 

В настоящее время они согласуют концепцию проекта вместе с его режиссером Мэттом Шекманом. После достижения договоренности Каплан и Спрингер приступят к написанию сценария, а Шекман и Файги будут искать актеров. Студия официально не объявляла имена сценаристов Fantastic Four.

Новую версию «Фантастической четверки» планируют выпустить в начале ноября 2024 года.

Фото: Pixabay