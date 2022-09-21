Актер Илья Ильиных из Перми сыграл в фильме «В изоляции» для Apple TV+

21.09.2022

Актер Илья Ильиных из Перми сыграл в фильме «В изоляции» для Apple TV+
Россиянин исполнил одну из главных ролей в англоязычном фильме. Об этом сообщается в соцсетях пермского театра «Гистрион».

Коллеги поздравили Ильиных с грядущей премьерой международного проекта, который покажут на крупных стримингах. 

«Ждем с нетерпением!», — отмечается в сообщении театра.

Четверо друзей приезжают в загородный дом, чтобы отметить день рождения. В разгар праздника в доме появляется раненый мужчина. Он рассказывает о загадочной эпидемии в городе и о людях, которые ищут его. Компания решает помочь мужчине.

Премьера кинокартины назначена на 27 сентября. «В изоляции» выйдет в онлайн-кинотеатрах Apple TV+, Amazon Prime Video и др. Лента с международным кастом ориентирована на аудиторию в Северной Америке. Съемки прошли в Беларуси. 

Ранее Илья Ильиных снялся в ленте «Географ глобус пропил», сериалах «Годунов», «Практика» и др.

Фото: Pixabay