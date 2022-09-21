Фестиваль «Капля» представит турецкие хорроры

В Москве в 12-й раз открылся международный смотр остросюжетного кино, сообщили организаторы.





С 21 по 24 сентября на трех столичных площадках пройдет Фестиваль хорроров «Капля», в программу которого вошли новинки жанра из разных стран.





В программе показов значатся фильмы производства США, Канады, Ирана,

Беларуси, Сербии, Британии, Испании и России.





В этом году акцент в программе сделан на хоррорах из Турции, поэтому очное участие в мероприятиях смотра примут турецкие артисты и кинематографисты. Среди них — Аднан Коч, Корай Шахинбаш, Альпер Местчи. К ним могут присоединиться коллега из Голливуда Уильям Макнамара, Хидео Кимура из Южной Кореи и др.





24 сентября состоится встреча с отечественными и зарубежными гостями в формате Q&A, а 25-го — награждение победителей.





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