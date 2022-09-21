Международная Пушкинская премия состоится весной 2023 года в Москве

Итальянская культурная ассоциация «Друзья великой России» проведет пятую Международную Пушкинскую ...
В университете Нью-Йорка появилась возможность пройти курс о влиянии творчества американской певиц...
Обладателем Гран-при «Гранатовый браслет» XXVIII Международного кинофестиваля «Литера...
Государственный музей истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В.И. Даля в среду ...
Российская государственная библиотека внедрила в систему каталогизации фондов роботов, способных ими...
Итальянская культурная ассоциация «Друзья великой России» проведет пятую Международную Пушкинскую ...
В университете Нью-Йорка появилась возможность пройти курс о влиянии творчества американской певиц...
Обладателем Гран-при «Гранатовый браслет» XXVIII Международного кинофестиваля «Литера...
Государственный музей истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В.И. Даля в среду ...
Российская государственная библиотека внедрила в систему каталогизации фондов роботов, способных ими...
В локализованной российской версии фильм авторов «Паранормального» получил название «Сверхъестеств...
Выставка «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города», посвященная истории росси...
На стриминге вышли сразу три первых эпизода нового шоу по миру «Звездных войн» с Диего Луной в гла...
Создатель советской версии «Шерлока Холмса» режиссер Игорь Масленников умер 17 сентября. Прощание ...
Актриса Государственного академического театра им. Моссовета, народная артистка РФ Ольга Остроумова ...
В рамках мероприятия на столичных улицах появятся девять работ современных авторов, сообщили ТАСС ...
Российские телезрители назвали финальную сцену из фильма «Место встречи изменить нель...
Реставрацию интерьеров Государственного академического Малого театра России завершат в следующем г...
Российско-индийский этнический фестиваль впервые пройдет в Новосибирске с 25 по 29 сент...
Первые 10 серий нового анимационного ситкома киностудии «Союзмультфильм» «Мартышкины»...
Роман «Зеленая миля» стал наиболее любимым у россиян произведением писателя Стивена К...
Похороны заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра в Я...
Фотовыставка «Город, удобный для всех» проходит с 21 сентября по 4 октября на станции метро «Выста...
Поводом для проверки послужило обращение жительницы Московской области, прочитавшей в соцсетях о про...
Ролик по новому шоу Стивена Моффата The Inside Man разместили на ютьюб-канале британского телекана...
21.09.2022