Международная Пушкинская премия состоится весной 2023 года в Москве

«В этом году мы решили поменять направление, и первый раз наша ассоциация проводит культурное мероприятие в Москве. И я вам хочу сказать еще больше: в следующем году мы проведем пятую Международную Пушкинскую премию здесь, также в Москве. Дороги поменялись, направления поменялись, но тем не менее <...> наша культурная ассоциация всегда популяризирует нашу [российскую] культуру», — сказала она.





Премия, учрежденная в 2014 году культурной ассоциацией «Друзья великой России» при поддержке фонда «Русский мир», вручается раз в два года за укрепление российско-итальянских связей и вклад во взаимопроникновение культур деятелям искусства, литераторам, исследователям.





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