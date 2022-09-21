Международная Пушкинская премия состоится весной 2023 года в Москве

21.09.2022

Международная Пушкинская премия состоится весной 2023 года в Москве

Итальянская культурная ассоциация «Друзья великой России» проведет пятую Международную Пушкинскую премию в Москве весной 2023 года. Об этом сообщила глава ассоциации, общественный деятель Юлия Базарова.

«В этом году мы решили поменять направление, и первый раз наша ассоциация проводит культурное мероприятие в Москве. И я вам хочу сказать еще больше: в следующем году мы проведем пятую Международную Пушкинскую премию здесь, также в Москве. Дороги поменялись, направления поменялись, но тем не менее <...> наша культурная ассоциация всегда популяризирует нашу [российскую] культуру», — сказала она.

Премия, учрежденная в 2014 году культурной ассоциацией «Друзья великой России» при поддержке фонда «Русский мир», вручается раз в два года за укрепление российско-итальянских связей и вклад во взаимопроникновение культур деятелям искусства, литераторам, исследователям. 

Фото: Pixabay