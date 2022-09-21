Первые серии мультсериала «Союзмультфильма» «Мартышкины» выйдут 22 сентября

21.09.2022

Первые серии мультсериала «Союзмультфильма» «Мартышкины» выйдут 22 сентября

Первые 10 серий нового анимационного ситкома киностудии «Союзмультфильм» «Мартышкины» выйдут в онлайн-кинотеатре Okko 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

«С 22 сентября в онлайн-кинотеатре Okko можно будет увидеть первые 10 серий нового анимационного ситкома от киностудии „Союзмультфильм“ под названием „Мартышкины“. В центре сюжета — многодетная семья мартышек, будни которой проходят в современном высокотехнологичном мегаполисе», — говорится в сообщении.

В «Союзмультфильме» отметили, что особенностью нового проекта стал его жанр — бездиалоговая комедия. 

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