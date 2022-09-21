Первые серии мультсериала «Союзмультфильма» «Мартышкины» выйдут 22 сентября

Первые 10 серий нового анимационного ситкома киностудии «Союзмультфильм» «Мартышкины»...
Роман «Зеленая миля» стал наиболее любимым у россиян произведением писателя Стивена К...
Похороны заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра в Я...
Фотовыставка «Город, удобный для всех» проходит с 21 сентября по 4 октября на станции метро «Выста...
Поводом для проверки послужило обращение жительницы Московской области, прочитавшей в соцсетях о про...
Первые 10 серий нового анимационного ситкома киностудии «Союзмультфильм» «Мартышкины»...
Роман «Зеленая миля» стал наиболее любимым у россиян произведением писателя Стивена К...
Похороны заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра в Я...
Фотовыставка «Город, удобный для всех» проходит с 21 сентября по 4 октября на станции метро «Выста...
Поводом для проверки послужило обращение жительницы Московской области, прочитавшей в соцсетях о про...
Ролик по новому шоу Стивена Моффата The Inside Man разместили на ютьюб-канале британского телекана...
Ролик по анимационному сериалу от стриминга Netflix появился на YouTube-канале Sonic the Hedgehog....
Телеведущая с иронией отреагировала на рассказ певца о том, что его творчество «излечило» некоторы...
Сервис Premier анонсировал выход второго сезона триллера, снятого Кареном Оганесяном. Об этом сооб...
Лента основана на романе британского писателя Клайва Баркера. Стриминг поделился первым роликом по...
Кабардинский государственный драмтеатр им. А. Шогенцукова показал спектакль «Черкесская Жизель» по...
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам режиссера, погибшего 20 сент...
В основе шоу — одноименный подростковый роман Кристофера Пайка и другие произведения автора. Ролик д...
Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого впервые представил свои спектакли в Хабаровске, п...
В Москве начинает работать VI фестиваль «Биеннале театрального искусства», сообщили Р...
На опубликованных кадрах предположительно заснята авария, в которой погиб режиссер и актер, сообща...
Студия отказалась от предыстории фильма на фоне не впечатляющих сборов его сиквела под названием «...
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфир...
Артисты Северного русского народного хора впервые выступили с сольным концертом в Государственном ...
Журналистка поделилась своим мнением по поводу причин отмены концертов украинской певицы в городах...
21.09.2022