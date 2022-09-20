В Сети появился тизер-трейлер мультсериала Sonic Prime

20.09.2022

В Сети появился тизер-трейлер мультсериала Sonic Prime
Роликом по анимационному сериалу от стриминга Netflix появился на YouTube-канале Sonic the Hedgehog. 

«Он разрушит твой мир», — говорится в описании Sonic Prime без уточнений, о каком персонаже идет речь. 

Сериал планируют выпустить грядущей зимой. Точная дата пока не названа. Ожидается, что шоу будет состоять из 24 эпизодов.

В ролике появляются ёж Соник и его антагонист ёж Шэдоу. Схватившись друг с другом, они сносят кота Бига. После Соник встречает главного противника — доктора Эггмана. 

Сонику предстоит скоростное приключение, в ходе которого судьба вселенной окажется в его руках. В пути его ждет познание себя и искупление, отмечается в синопсисе.

3D-мультсериал пополнит франшизу Соника, основанную на персонажах видеоигры Sega. Первая игра вышла в 1991 году.

Фото: кадр из трейлера Sonic Prime