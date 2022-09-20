Начались съемки фантастического сериала «Сансара» с Кристиной Асмус

20.09.2022
О начале съемочного процесса объявили стриминг Okko и компания «Медиаслово», сообщил «БК».
Оригинальный сериал Okko будет состоять из восьми эпизодов. Главные роли исполняют Павел Деревянко и Кристина Асмус. Также в сериале появятся Светлана Немоляева и Дмитрий Астрахан.
Режиссером фантастического шоу выступает Сергей Коротаев. Среди продюсеров значатся Данила Шарапов, Петр Ануров и др. Основная музыкальная тема — «Сансара» Басты.
В центре истории оказывается кредитный менеджер (Деревянко), живущий, как ему кажется, нормальной жизнью. Мистическим образом он попадает в контрамоцию — так братья Стругацкие называли обратное движение времени. Герой пытается вернуться в его привычное течение, попутно исследуя себя и осмысляя свою жизнь.
В условиях, в которые помещен персонаж, постановщик сериала увидел возможность «препарировать внутренний мир героя нашего времени — своего рода статиста, плывущего по течению».
Фото: Pixabay