Начались съемки фантастического сериала «Сансара» с Кристиной Асмус

20.09.2022

Начались съемки фантастического сериала «Сансара» с Кристиной Асмус
О начале съемочного процесса объявили стриминг Okko и компания «Медиаслово», сообщил «БК».

Оригинальный сериал Okko будет состоять из восьми эпизодов. Главные роли исполняют Павел Деревянко и Кристина Асмус. Также в сериале появятся Светлана Немоляева и Дмитрий Астрахан. 

Режиссером фантастического шоу выступает Сергей Коротаев. Среди продюсеров значатся Данила Шарапов, Петр Ануров и др. Основная музыкальная тема — «Сансара» Басты.

В центре истории оказывается кредитный менеджер (Деревянко), живущий, как ему кажется, нормальной жизнью. Мистическим образом он попадает в контрамоцию — так братья Стругацкие называли обратное движение времени. Герой пытается вернуться в его привычное течение, попутно исследуя себя и осмысляя свою жизнь.

В условиях, в которые помещен персонаж, постановщик сериала увидел возможность «препарировать внутренний мир героя нашего времени — своего рода статиста, плывущего по течению».

Фото: Pixabay