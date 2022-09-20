Названа дата онлайн-премьеры боевика «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

20.09.2022

Названа дата онлайн-премьеры боевика «Быстрее пули» с Брэдом Питтом
Кинокомпания Sony анонсировала выход в «цифре» фильма о запертых в поезде киллерах, который снят по бестселлеру «Поезд убийц».

Цифровой релиз назначили на 27 сентября. «Быстрее пули» основан на романе японского писателя Котаро Исаки. Режиссером киноверсии выступил Дэвид Литч. Сценарий адаптировал Зак Олкевич.

Сюжет разворачивается в экспрессе, следующем из Токио в Мориоку. На его борту оказываются пять наемников, миссии которых связаны. Они пытаются выяснить подробности, не убив друг друга.

Фильм вышел в мировой прокат в конце июля, в североамериканский — в начале августа. Он заработал около 213 млн долларов и получил смешанные отзывы критиков.

К онлайн-выходу фильма студия представила обновленный трейлер, в который включила дополнительные кадры с неудачными дублями и комментарии актеров и режиссера.

Фото: кадр из трейлера «Быстрее пули»