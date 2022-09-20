Названа дата онлайн-премьеры боевика «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

О начале съемочного процесса объявили стриминг Okko и компания «Медиаслово», сообщил «БК». ...
Творческие коллективы из Санкт-Петербурга проведут в Мариуполе гастроли после того, как в городе в...
Музей-заповедник «Петергоф» с начала 2022 года принял 4,5 млн посетителей — на 30% бо...
В музыкальный проект приходят талантливые певцы, однако после окончания шоу они исчезают. Об этом ...
Актер из «Брата» и «Убойной силы» поделился с «КП» и «АиФ» воспоминаниями о дружбе с коллегой и тр...
О начале съемочного процесса объявили стриминг Okko и компания «Медиаслово», сообщил «БК». ...
Творческие коллективы из Санкт-Петербурга проведут в Мариуполе гастроли после того, как в городе в...
Музей-заповедник «Петергоф» с начала 2022 года принял 4,5 млн посетителей — на 30% бо...
В музыкальный проект приходят талантливые певцы, однако после окончания шоу они исчезают. Об этом ...
Актер из «Брата» и «Убойной силы» поделился с «КП» и «АиФ» воспоминаниями о дружбе с коллегой и тр...
Зрительская премьера фильма «Голиаф» пройдет 25 сентября в старейшем кин...
Порядка 15 театров со всей России представят свои спектакли на II Всероссийском фестива...
Писатель отреагировал в своем телеграм-канале на смерть режиссера, актера, общественного деятеля, ...
Неизвестные украли с выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу картину ...
Глава Минкультуры РФ направила телеграмму Ярославскому театру драмы им. Ф. Волкова, сообщили в пре...
Восемь выдающихся петербуржцев будут увековечены в мемориальных табличках, которые установят в гор...
В 2022 году в России впервые будет проведен Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных конце...
Алена Жигалова оценила в выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин!» стремление украинского певца Макс...
Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло днем 20 сентября, сообщила «Фонтанка». ...
Канадский режиссер поделился воспоминаниями о том, как ему удалось победить в конфликте с продюсер...
Актеру и режиссеру Сергею Бодрову, который трагически погиб 20 лет назад, могут установить памятни...
На телеканале «Россия» выйдет новая программа телеведущего Андрея Малахова. Об этом информирует «Кул...
Актер Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщил актер Денис Матросо...
Киноклуб «Архикино» Главархива Москвы открывает новый сезон бесплатных кинопоказов. 21 ...
20.09.2022