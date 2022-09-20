Северный хор впервые выступил с сольным концертом в Кремлевском дворце

«Северный русский народный хор в понедельник впервые выступил с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Для нас это большая честь и огромная ответственность. И вдвойне почетно и значимо для нас, что концерт посвящен 85-летию Архангельской области, что он проходит в Год культурного наследия народов России. Мы показали песенную, музыкальную, танцевальную культуру нашего родного Поморья, Каргополья, Пинежья в Москве, на главной концертной площадке страны», — сказала Асадчик.





Перед началом концерта к зрителям в зале обратился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, рассказавший об истории поморских земель.





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