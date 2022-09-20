Северный хор впервые выступил с сольным концертом в Кремлевском дворце

20.09.2022

Северный хор впервые выступил с сольным концертом в Кремлевском дворце

Артисты Северного русского народного хора впервые выступили с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, рассказала ТАСС директор хора Наталья Асадчик. Программа была посвящена 85-летию Архангельской области.

«Северный русский народный хор в понедельник впервые выступил с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Для нас это большая честь и огромная ответственность. И вдвойне почетно и значимо для нас, что концерт посвящен 85-летию Архангельской области, что он проходит в Год культурного наследия народов России. Мы показали песенную, музыкальную, танцевальную культуру нашего родного Поморья, Каргополья, Пинежья в Москве, на главной концертной площадке страны», — сказала Асадчик.

Перед началом концерта к зрителям в зале обратился губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, рассказавший об истории поморских земель.

Фото: Pixabay