Посещаемость музея-заповедника «Петергоф» увеличилась в 2022 году на 30%

«Всего в этом году нас посетило 4,5 млн человек на данный момент. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель, мы очень довольны и гордимся тем, что возвращаем к себе потихоньку аудиторию, которую мы утратили во время ковида», — сказал Ковриков.





Вместе с тем, по его словам, портрет посетителя за последние годы в значительной степени поменялся.





«Если два года назад это были больше организованные группы, то сейчас мы понимаем, что люди „поменялись“ полностью: они самостоятельно планируют свой визит», — отметил он.





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