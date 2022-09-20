Посещаемость музея-заповедника «Петергоф» увеличилась в 2022 году на 30%

20.09.2022

Посещаемость музея-заповедника «Петергоф» увеличилась в 2022 году на 30%

Музей-заповедник «Петергоф» с начала 2022 года принял 4,5 млн посетителей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил врио генерального директора музея-заповедника Роман Ковриков.

«Всего в этом году нас посетило 4,5 млн человек на данный момент. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель, мы очень довольны и гордимся тем, что возвращаем к себе потихоньку аудиторию, которую мы утратили во время ковида», — сказал Ковриков.

Вместе с тем, по его словам, портрет посетителя за последние годы в значительной степени поменялся.

«Если два года назад это были больше организованные группы, то сейчас мы понимаем, что люди „поменялись“ полностью: они самостоятельно планируют свой визит», — отметил он.

Фото: Pixabay