Стриминг Premier показал трейлер «Игры на выживание 2»

Ролик по второму сезону психологического триллера появился на ютьюб-канале сервиса.





Действие развернется после того, как 16 участников реалити-шоу пропали на съемках в сибирской тайге. Победитель первой игры снова примет участие в шоу, однако не для того, чтобы выиграть. Новых участников ждут более сложные условия и более жесткие испытания. На кону — не только огромные деньги, но и жизнь.





К своим ролям вернутся Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин и Игорь Верник. Также в проекте задействованы Анна Зайкова, Андрей Чадов, Самвел Мужикян и др. Режиссером выступил Карен Оганесян, снявший первый сезон шоу.





Сериал выйдет 29 сентября эксклюзивно на Premier.





Первый сезон «Игры на выживание» дебютировал в 2020 году на ТНТ в версии 16+ и на «Премьере» в версии 18+. Проект снимали в Абхазии.





Фото: кадр из трейлера сериала «Игра на выживание 2»