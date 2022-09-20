Ушел из жизни актер сериала «Глухарь» Владимир Шинов

20.09.2022

Ушел из жизни актер сериала «Глухарь» Владимир Шинов

Актер Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщил актер Денис Матросов.

«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память», — написал Матросов.

Причина смерти артиста не уточняется. 

Владимир Шинов — российский актер, родился 31 января 1968 года. Он играл в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Тихий Дон» и др.

Фото: Unsplash