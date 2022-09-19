Чарли Кокс хочет видеть больше адвокатских будней в «Сорвиголове»

Ночное супергеройство персонажа стоит разбавить его адвокатской работой, заявил THR исполнитель главной роли в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново».





Чарли Кокс напомнил, что в грядущем шоу будет 18 серий. Длительность проекта удивила его и стала основанием для некоторых надежд.





«Я надеюсь, это позволит по-настоящему вжиться в образы и проводить больше времени в мире Мэтта Мердока-юриста», — сказал он.





Сюжет нового сериала держится в тайне. Известно, что он не будет связан с предыдущими проектами «Марвел».





Daredevil дебютировал в 2015 году и завершился спустя три года на третьем сезоне. Главный герой Мэтт Мердок ослеп в детстве. После этого остальные его чувства максимально обострились. Повзрослев, он открывает юридическую фирму и начинает работать адвокатом. По ночам же он надевает маску и защищает свой район — Адскую кухню.





Фото: кадр из сериала «Сорвиголова»