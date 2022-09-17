Черная комедия «1703» с Гошей Куценко получила дату релиза и трейлер

17.09.2022

Черная комедия «1703» с Гошей Куценко получила дату релиза и трейлер
Okko поделился на YouTube свежим роликом по детективному сериалу, победившему на первом российском фестивале стримингов Originals+.

Дебют шоу состоится 29 сентября. Главные роли исполнили Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин. Режиссер — Сергей Сенцов.

Сюжет «1703» завязывается вокруг депрессивного опера Гоши и стажера Вадика, который перевелся из Москвы к невесте в Петербург. Они расследуют дело о пропаже трупов девушек из морга, в чем им помогает вебкам-модель Аврора. У девушки свой интерес — к молодому полицейскому. Напарники колесят по Северной Венеции на разбитом авто под треки Булановой, погружаясь в сюрреалистичность происходящего и открывая тайны друг друга.

Помимо главной награды фестиваля Originals+, сериал отметили за оригинальную музыку. Над ней работали QП aka Вадим Купе (Вадим Карпенко) и LEVANDOWSKIY (Леван Авазашвили).

Фото: кадр из трейлера фильма «1703»