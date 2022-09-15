Фильм «Эскадрилья "Изгой"» по Star Wars выбыл из графика релизов Disney

15.09.2022

Фильм «Эскадрилья "Изгой"» по Star Wars выбыл из графика релизов Disney
Студия отложила разработку ленты из-за конфликтов в расписании режиссера Пэтти Дженкинс, сообщил Variety.

График диснеевских премьер обновился с учетом освободившегося места. Новые даты получили несколько ключевых проектов компании, которые планируют выпустить в 2024 году, отметило издание.

Ремейк «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер — 22 марта, сиквел мультфильма «Головоломка» − 14 июня, приквел «Короля Льва» с подзаголовком «Муфаса» — 5 июля.

Мультфильм «Желание», который студия готовит к своему 100-летию, выпустят 22 ноября следующего года, а новинку от Pixar «Элио» — 1 марта 2024-го.

Фото: Pixabay