Театр им. Моссовета запускает конкурс пьес о Москве

15.09.2022

Театр им. Моссовета запускает конкурс пьес о Москве

Государственный академический театр им. Моссовета объявил о запуске конкурса пьес «Московские истории», сообщает пресс-служба театра.

«Москва — таинственное, волшебное пространство, меняющее и сохраняющее свою особую сущность. <...> Она достойна того, чтобы вглядеться в ее лицо, понять ее характер, узнать ее тайны», — отмечают в театре.

На конкурс принимаются оригинальные произведения (не инсценировки) на русском языке в любом жанре и любой тематике. Пьесы могут быть созданы в течение последних 30 лет, если сюжет не потерял актуальности, добавляют в пресс-службе.

Фото: Unsplash