Театр им. Моссовета запускает конкурс пьес о Москве

«Москва — таинственное, волшебное пространство, меняющее и сохраняющее свою особую сущность. <...> Она достойна того, чтобы вглядеться в ее лицо, понять ее характер, узнать ее тайны», — отмечают в театре.





На конкурс принимаются оригинальные произведения (не инсценировки) на русском языке в любом жанре и любой тематике. Пьесы могут быть созданы в течение последних 30 лет, если сюжет не потерял актуальности, добавляют в пресс-службе.





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