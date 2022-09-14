Организации культуры будут иметь возможность вводить льготы для ветеранов боевых действий

14.09.2022

Организации культуры будут иметь возможность вводить льготы для ветеранов боевых действий

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») внесла в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить организациям культуры устанавливать льготы для ветеранов боевых действий. Текст документа размещен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается предоставить возможность организациям культуры с учетом своих финансовых, материально-технических и организационных возможностей при организации платных мероприятий устанавливать льготы для ветеранов боевых действий», — говорится в пояснительных материалах.

Для получения льготы при посещении платных мероприятий организаций культуры необходимо будет предъявить удостоверение ветерана боевых действий.

Фото: Pixabay