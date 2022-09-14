Организации культуры будут иметь возможность вводить льготы для ветеранов боевых действий

«Законопроектом предлагается предоставить возможность организациям культуры с учетом своих финансовых, материально-технических и организационных возможностей при организации платных мероприятий устанавливать льготы для ветеранов боевых действий», — говорится в пояснительных материалах.





Для получения льготы при посещении платных мероприятий организаций культуры необходимо будет предъявить удостоверение ветерана боевых действий.





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